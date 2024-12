Tuttivip.it - “Ci sono due espulsioni da fare”. Grande Fratello, finisce malissimo per loro: “Cose che non si possono perdonare”

La Casa delè in fermento, tra storie d’amore che sbocciano e tensioni sempre più accese. Da un lato, la nascente relazione tra Federica e Stefano sta tenendo banco con momenti di dolcezza, dall’altro, la continua conflittualità tra Lorenzo e Shaila sta trasformando ilrapporto in un vero campo di battaglia, alimentato in particolare dalla gelosia del modello. Ma i litigi e i sentimenti nonle uniche questioni scottanti: due concorrentifiniti nell’occhio del ciclone per comportamenti considerati contrari al regolamento e, soprattutto, al rispetto reciproco.I conflitti tra Lorenzo e Shaila hanno raggiunto un nuovo picco quando, durante un acceso litigio, Lorenzo si è lasciato sfuggire una frase giudicata offensiva: “Nonfolle, nonmatto, nonmica mongolo, non ho delle difficoltà a capire quello che succede”.