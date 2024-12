Catania accende un fumogeno in curva nord denuncia e daspo per 2 anni a tifoso catanese

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia hato undi 23per aver acceso unin “” durante la partita di calcio-Trapani.Il 23enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato individuato dagli agenti della Digos della Questura didopo essersi reso protagonista dell’episodio nel corso della competizione sportiva, valevole per la Coppa Italia 2024/2025, disputata il 26 novembre nello stadio “Massimino” di.L’accensione delè avvenuta, intorno alle 20.40, sugli spalti dell’anello inferiore dell’impianto sportivo, in concomitanza con l’esposizione di uno striscione da parte dei gruppi ultras in occasione dell’versario della loro costituzione.Grazie all’analisi attenta delle immagini di videosorveglianza, gli agenti della Digos sono riusciti a individuare tra i frame il pregiudicato 23enne che, nonostante il tentativo di nascondersi tra gli altri spettatori, è stato identificato in modo compiuto e successivamenteto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole fino a sentenza di condanna definitiva.