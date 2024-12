Ilgiorno.it - Benvenuti in edicola. Tra giornali, wi-fi e caffè c’è pure la ciotola per Fido

Le edicole cambiano pelle. Oltre ad occuparsi della vendita die di riviste, diventeranno presidi di servizi per l’interesse della collettività. Il Comune di Monza ha redatto un piano per la sottoscrizione di accordi con i gestori delle edicole e dei chioschi cittadini esistenti per dare un risvolto anche sociale al loro già importante contributo a livello culturale, valorizzando le aree pubbliche in cui sono collocati. Non ci sarà da stupirsi se nel vicino futuro si vedranno edicole dotate di frigo per vendita di bevande, wi-fi, cestini con posacenere, ciotole per i cani, videocamere di sorveglianza, e ancora settori in cui saranno disponibili dépliant sul turismo cittadino: una serie di servizi grazie a cui la lettura del giornale potrà essere accompagnata a piacevoli momenti di ristoro.