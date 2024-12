Inter-news.it - Abisso arbitro di Inter-Parma: la svista di Firenze è un brutto ricordo

sarà l’di, partita della quindicesima giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 18:30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Palermo, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro.SETTIMA VOLTA – L’AIA ha designato Rosariocomedi, anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Il fischietto di Palermo dirigerà i nerazzurri per la settima volta in carriera e il bilancio ad oggi è perfettamente equilibrato: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte (una di queste arrivata solamente ai calci di rigore in Coppa Italia). Nelle due ultime occasioni, la Beneamata ha sempre vinto e non ha subito neanche gol: si tratta di Salernitana-0-4 dello scorso anno con poker di Lautaro Martinez e-Verona 1-0 dell’aprile del 2021 con gol di Matteo Darmian.