A Intesa e Fondazioni 1563 e Cuneo il 100% di Allemandi Editore

Sanpaolo, Fondazioneper l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio disi uniscono per il rilancio di Umbertoattraverso l'acquisizione deldei rami industriali della società editrice. Lo si legge in una nota secondo cui l'acquisizione "si colloca nell'ambito di un'operazione che vede il consolidamento della storica casa editrice torinese nel settore editoriale e il suo rinnovato posizionamento come player nel mercato dell'informazione con la testata 'Il Giornale dell'Arte', fondata nel 1983, e delle pubblicazioni dedicate all'arte, all'architettura, all'antiquariato, al design, e, più in generale, alla divulgazione culturale e alla critica contemporanea". L'obiettivo è quello di di costituire una delle principali piattaforme di conoscenza e divulgazione culturale a livello professionale.