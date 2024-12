Dailymilan.it - Verso Atalanta-Milan, Paulo Fonseca punge Rafael Leao: può fare ancora meglio!

stimolain conferenza stampa alla vigilia di: hamargine per migliorare. La dichiarazione del tecnico rossoneronon si accontenta. L’allenatore portoghese non èsoddisfatto pienamente dal rendimento dinonostante la crescita del suo rendimento nelle ultime uscite.Un miglioramento confermato dai dati: il numero dieci delha realizzato ben quattro goal e due assist nelle sue ultime sei apparizioni con la maglia rossonera.Numeri che secondo il tecnico possono peròmigliorare. Le sue parole a proposito in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida in trasferta contro l’:Penso che Rafa hamargine per migliorare. Ha fatto bene nelle ultime partite, anche per atteggiamento difensivo.