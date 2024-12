Agi.it - Sinner non andrà a Sanremo, "ho di meglio da fare"

AGI - "No, ho dida". Jannikrisponde così a Piero Chiambretti sul palco dei SuperTennis Awards a Milano. Insieme a lui anche Matteo Berrettini, entrambi protagonisti del trionfo azzurro in Davis di quest'anno e del primo derby italiano sul Centrale di Wimbledon. "Noi abbiamo sempre due obiettivi, quello di cercare di vincere in campo e quello di rendere insieme il tennis sempre più popolare. Perché se ci riusciamo i vostri successi saranno sempre più importanti, il numero delle persone che saranno contente dei vostri risultati saranno sempre di più e giocheranno di più, e così aumenterà il benessere nel nostro Paese", le parole del presidente della Fitp Angelo Binaghi.