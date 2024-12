Ilgiorno.it - Sciopero in arrivo a dicembre: fermi treni, metro e taxi. Date e orari in Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Si prevedono giorni difficili anche questo mese sul fronte scioperi, in Italia e in. Sono due leda cerchiare in rosso: 13 e 15. Per i pendolari e i viaggiatori la giornata più critica sarà venerdì 13, a causa di unogenerale che coinvolgeràpolitane,, bus, ospedali e tutto il settore pubblico e privato. Escluso soltanto il settore aereo, che protesterà invece il 15. La protesta è stata indetta per “contrastare sul piano economico e del lavoro una politica che asseconda la deindustrializzazione e condanna alla turistificazione della penisola”. Si preannunciano quindi ritardi, cancellazioni e variazioni in tutto settore dei trasporti: nel settore ferroviario, in particolare, i lavoratori incroceranno le braccia dalle 21.