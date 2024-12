Ilrestodelcarlino.it - San Nicola a Rimini, la reliquia del Santo esposta per la prima volta in Cattedrale: il programma

, 5 dicembre 2024 - Venerdì 6 dicembre, in occasione della festa di San, co-patrono di, insaràuna(l’òmero) del. Inoltre sarà allestita una mostra che racconta l’arrivo avventuroso della. E’ lanella storia diche l’omero di Sanviene esposto in. In vista dell’Anno Giubilare 2025, il vescovo di, monsignor Nicolò Anselmi, ha proposto l’esposizione solenne delladi Sanin Basilica, nella cappella di Sant’Agostino (la terza a sinistra), insieme a una nuova icona dipinta da don Gioacchino Vaccarini, della comunità di Monte Tauro e delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Una breve mostra in sei grandi pannelli illustrerà l’avventuroso arrivo adella, nel 1177, ma anche la figura di questostraordinario.