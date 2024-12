Roma, maxi-operazione di sgombero al Quarticciolo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 settembre 2024- Cinturazione dell’area con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza in azione per attività di identificazione e operazioni di natura investigativa, Polizia Locale impegnata nella liberazione di immobili Ater abusivamente occupati e Vigili del Fuoco in campo per la rimozione di ostacoli fisici a supporto delle unità operative.È scattata così alle ore 07:00 di questa mattina, una incisivainterforze coordinata dalla questura all’esito delle determinazioni condivise con gli altri vertici delle forze e dei corpi di Polizia in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di.Complessivamente, sono state identificate oltre 100 persone; una di queste, già destinataria di ordine di allontanamento del Questore, è stata accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per gli approfondimenti del caso in merito alla sua posizione sul territorio nazionale.