Rete neonazista, c’è un lughese. “Apologia di Hitler e Shoah negata negli articoli che diffondeva in rete

Lugo (Ravenna), 5 dicembre 2024 – Scriveva frasi di questo tipo: “I nazisti malvagi sono personaggi immaginari”, creati per nascondere che “il nazionalsocialismo è un sistema in cui tutti si prendono cura di tutti, e lo Stato è il veicolo della volontà del popolo”. G. G., 61 anni, di Lugo, è tra i 25 indagati nell’operazione nazionale contro l’organizzazioneWerwolf Division. Sebbene sia l’unico non accusato di associazione per delinquere, è sotto inchiesta per propaganda e istigazione all’odio razziale, etnico e religioso, reati che potrebbero costargli fino a quattro anni di carcere.smantellata: le foto Durante la perquisizione condotta dalla Digos di Ravenna, gli sono stati sequestrati computer usati per diffondere contenuti suprematisti e apologetici del nazismo.