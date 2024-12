Lanazione.it - Prestigioso incarico per lo spezzino Pittaluga

Nuovoper il dirigente doganale Francesco, nato a Genova ma naturalizzato. Ha lasciato il timone della dogana di Imperia per andare a ricoprire la carica di dirigente dell’ufficio antifrode della direzione territoriale per la Liguria di ADM. Laureato in giurisprudenza, in possesso di quattro master in diritto internazionale umanitario, diritto tributario, diritto penale e procedura penale ed in diritto amministrativo, Francescoè molto attivo anche nel settore del volontariato quale ufficiale del corpo militare della Croce Rossa ed è un apprezzato pubblicista nel settore del diritto tributario. E’ stato per oltre un decennio a capo del servizio vigilanza antifrode dell’ufficio delle dogane della Spezia e nel suo nuovodovrà, con i propri collaboratori, misurare le sue capacità sull’intero territorio regionale.