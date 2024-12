Liberoquotidiano.it - Premio Tg Poste, Lasco: "Premio rispecchia nostri valori"

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Essendo un'azienda di sistema paese è fondamentale, quasi un obbligo, avere come elemento fondamentale la formazione e la reputazione. Crediamo tanto in questo percorso e in questo, perchéed ideali, tra cui spiccano trasparenza e reputazione. Con ioltre 30 milioni di clienti abbiamo un rapporto che si basa sull'elemento fiduciario, quindi per noi è un passaggio fondamentale”. Con queste parole Giuseppe, direttore generale diItaliane, è intervenuto durante la prima edizione delgiornalistico Tgche si è tenuta presso La Casinadi Roma davanti ai direttori delle principali testate giornalistiche nazionali e ai vertici diItaliane. “La reputazione per noi è un dogma - aggiunge - il pilastro fondamentale della nostra strategia d'impresa.