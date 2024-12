Premier League 2024 2025 | l’Arsenal supera il Manchester United tris dell’Aston Villa

Leggi su Sportface.it

Dopo quattro risultati utili consecutivi, iltorna alla sconfitta e lo fa contro. Finisce 2-0 il match dell’Emirates, valido per la quattordicesima giornata di, e a deciderlo sono le reti di due difensori, entrambe nella ripresa. Al 54? è Timber ad aprire le danze, mentre il raddoppio arriva al 73? e porta la firma di Saliba. Terza vittoria consecutiva per i Gunners, che salgono a quota 28 punti, agganciando il Chelsea al secondo posto, a -7 dalla vetta occupata dal Liverpool.Nell’altra sfida delle 21:15, l’Astonpasseggia contro il Brentford, imponendosi per 3-1. Gara in archivio già nel primo tempo grazie alle reti di Rogers, Watkins e Cash. Nella ripresa Damsgaard accorcia le distanze, ma poco importa ai fini del risultato finale.