Ostia, 50enne fa arrestare il figlio spacciatore

, 5 dicembre 2024- Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Romahanno arrestato, in due distinte attività antidroga, due romani di 18 e 36 anni, entrambi già noti, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e solo per il 36enne, anche del reato di detenzione di arma clandestina.Il primo arresto è stato effettuato nel corso di un controllo alla circolazione stradale. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia nel corso del controllo di un veicolo sospetto con a bordo il 36enne, a seguito della perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto, dapprima 7 dosi di cocaina e successivamente altri 20 grammi della medesima sostanza occultati sulla persona. I militari insospettiti dal quantitativo di sostanza rinvenuta, e dopo aver scoperto l’esistenza del domicilio in uso all’uomo – che aveva sviato i controlli dichiarandone inizialmente un altro – hanno raggiunto l’abitazione e hanno quindi effettuato una perquisizione, rinvenendo ulteriori 100 g di cocaina, di cui 44 suddivisi in 74 dosi, ma anche una pistola, cal.