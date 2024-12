Napoli | i giovani commercialisti sostengono i progetti della Caritas partenopea

Leggi su Ildenaro.it

“Per il secondo anno consecutivo, abbiamo collaborato con laper promuovere un momento di aggregazione dedicato ai, non solo per favorire il networking professionale, ma soprattutto per raccogliere fondi da destinare alla beneficenza. Come professionisti di, sentiamo una responsabilità sociale. Il nostro impegno è rivolto a migliorare la qualitàvita di tutti, con particolare attenzione a chi si trova in difficoltà e ha bisogno di sostegno per recuperare la propria dignità. Offrire speranza e solidarietà è parte integrantenostra missione”. Sono le parole di Vincenzo Piccirillo, presidente dell’Ugdcec di, a margine del Charity Party “Christmas night” organizzato dall’Unione deidottorie degli esperti contabili di, svoltosi all’Agorà Morelli per la raccolta fondi a favorediocesana