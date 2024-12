Ilrestodelcarlino.it - Lo sprone di Malagò a Forlì: “Non vedo l’ora che il Magyc da progetto diventi realtà”

, 5 dicembre 2024 – Il presidente nazionale del Coni Giovanniè sempre felice di venire a, a maggior ragione quando si tratta di ricordare l’amico fraterno Bruno Grandi a poco più di cinque anni dalla sua scomparsa. Con la nostra cittàha un rapporto molto stretto. “La madre di mio padre Vincenzo era Ginevra Antolini Ossi, la cui famiglia che era la proprietaria della prima concessionaria auto nel cosiddetto Palazzo della Fiat in piazzale della Vittoria. Ricordo che mio padre conosceva alla perfezione la toponomastica delle strade di, quindi quando vengo in città penso a due persone: a mio padre e a Bruno Grandi”. Partito da Milano dopo aver fatto tappa a Rovigo per la consegna delle benemerenze Coni, il presidente è arrivato nella sala del Campostrino alle 15.