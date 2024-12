Giornalettismo.com - L’emendamento di Fratelli d’Italia che vuole inventare la «tassa» sull’ADSL

«A partire dal 1° gennaio 2025, per tutti i servizi in rame, in corso di erogazione è applicato un incremento dei prezzi pari al 10 per cento, del valore complessivo». Si legge così al comma 11 dell’articolo 76-bis che, firmato dal deputato diCarmine Fabio Raimondo, vorrebbe emendare la legge di bilancio. Si tratta di quella che, ormai, viene conosciuta come la Proposta emendativa 76.07, che – nelle intenzioni – punta a favorire lo switch-off delle connessioni dal rame alla fibra, ma che – in questo modo – se approvato andrebbe a incrementare del 10% i costi dei servizi in rame (come l’ADSL), pur in presenza di una road map che prevede che il passaggio completo alla fibra dovrebbe avvenire entro il 2030. Sappiamo bene che il passaggio alla fibra è un punto fondamentale della transizione digitale e che su questa azione infrastrutturale si stanno concentrando gli sforzi del governo, anche perché si tratta di un requisito fondamentale (per il quale è stata prevista una fetta molto ampia di PNRR) per poter andare avanti anche sull’ammodernamento di altri servizi.