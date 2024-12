Ilrestodelcarlino.it - Lavori alla Galleria, resta il rebus viabilità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

del Risorgimento, partite le gare per l’affidamento dei tre stralci deidi recupero dell’opera viaria. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha già finanziato la parte predominante della spesa, 400mila euro, accendendo un mutuo attraverso Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) e lo stesso accadrà con la seconda tranche, per altri 350mila euro.l’opzione per un ulteriore finanziamento di circa 50-60mila euro per la tinteggiatura della volta interna del tunnel, al momento non previsto nel fascicolo. L’inizio deiper il primo stralcio è previsto all’inizio del 2025, probabilmente a febbraio. Uno degli ostacoli riguarda l’operatività dell’intervento. L’assessore che ne cura il tutto, Stefano Tombolini (pubblici), assieme ai suoi stretti collaboratori, sta cercando di risolvere il nodo sul periodo della giornata in cui intervenire.