Latina topi alla scuola di via Via Bachelet | gli assessori incontrano la dirigente scolastica e i genitori

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 dicembre 2024 – Questa mattina l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone e l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio hanno incontrato laMaria Cristina Martin e i rappresentanti di classe delladell’infanzia e primaria Emma Castelnuovo di via. È stata l’occasione per concordare le fasi successive degli interventi di derattizzazione e per rassicurare idegli studenti (leggi qui).“E’ stato un incontro proficuo – ha dichiarato l’assessore Tesone – che ci ha permesso di visitare nuovamente lae di parlare direttamente aidegli studenti, per dire loro di attenersi solo alle comunicazioni ufficiali in modo da non generare inutilirmismi. Aggiungo che, fino ad oggi, l’assessorato all’Istruzione è sempre stato in contatto con laMaria Cristina Martin e con i, che abbiamo ricevuto più volte in Comune per condividere ogni soluzione decisa de dal nostro Ente.