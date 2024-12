Formiche.net - La pandemia silente. Il ruolo della diagnostica nel contrasto all’antimicrobico resistenza

Leggi su Formiche.net

L’antimicrobico(Amr) è stata definita dall’Organizzazione mondialesanità come “una”. Le cifre sono allarmanti: in Europa, si contano 35mila morti ogni anno, 11mila dei quali in Italia, che detiene il primato negativo nel continente. A livello globale, l’Amr è responsabile di 1,2 milioni di decessi diretti e contribuisce a oltre 4,9 milioni di morti. Questi i dati, ormai noti, ma ripresi in occasione dell’appuntamento “La campagnae prevenzione: risultati e prospettive. Il percorso di collaborazione tra istituzioni e imprese, dai dati alle azioni”, tenuto oggi al Cnel, che ha preso parte attiva al dibattito. “Le malattie che oggi consideriamo banali rischiano di tornare fatali”, ha avvertito Guido Rasi, consulente del ministroSalute, Orazio Schillaci.