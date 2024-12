Game-experience.it - Kingdom Come: Deliverance 2 avrà la modalità Qualità e Prestazioni su console e supporterà PS5 Pro

Warhorse Studios ha annunciato che2 ha raggiunto la fase gold, indicando di conseguenza che lo sviluppo del gioco è sostanzialmente concluso. Il team di sviluppo ha inoltre confermato la presenza dellasu PS5 ed Xbox Series X, oltre al supporto a PS5 Pro.Attraverso un messaggio video condiviso su Twitter, il responsabile PR globale di Warhorse Studios, Tobias Stolz-Zwilling, ha rivelato che lo sviluppo del sequel diè in gran parte concluso, con il master gold del gioco (il disco in oro) pronto per essere inviato in fase di stampa.Lo sviluppatore ha comunque precisato che all’interno dello studio continueranno ovviamente a lavorare sulle correzioni dei bug e a perfezionare l’esperienza offerta da2, ma qualsiasi lavoro svolto sul gioco da questo punto in avanti avverrà con ogni probabilità sotto forma di patch pre-lancio o day one.