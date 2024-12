Inter-news.it - Inter-Parma, spazio ai titolari! Probabile formazione di Inzaghi – TS

Venerdì alle ore 18.30 si giocain campionato. Simonenon vuole perdere assolutamente terreno, ladell’allenatore secondo Tuttosport.è la prossima giornata di campionato, siamo già alla vigilia del match. Insolitamente i nerazzurri faranno un anticipo del venerdì in quanto martedì sera avranno l’impegno di Champions League con il Bayer Leverkusen. Impegno particolarmente difficile contro una delle squadre migliori d’Europa. L’non sembra considerare la gara europea perché la classifica permette di abbassare l’attenzione. O meglio, è chiaro che vincendo con Monaco e Sparta Praga come da pronostico la squadra di Simonesi qualificherà tra le prime 8 per gli ottavi di finale. L’allenatore piacentino non ha dubbi peraissimi, ovviamente a quelli che sono a disposizione sicuramente.