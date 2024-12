Ilnapolista.it - I soci della Juve voltano la faccia ad Agnelli e compagni al processo plusvalenze

Oltre duecento richieste di costituzione di parte civile. Sono per lo più azionistintus, che evidentemente si sentono danneggiati dalla vecchia dirigenza bianconera che affronta la prima udienza delper presunti reatietari che vede imputato l’ex presidentee il suo management.Devono rispondere di manipolazione del mercato, false comunicazioniali delleetà quotate, dichiarazione fraudolenta, ostacolo agli organi di vigilanza. Consono imputati l’allora vice Pavel Nedved, l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici, l’ex a.d. Maurizio Arrivabene e altri 4 dirigenti dell’epoca, oltre allo stesso club, chiamato in causa come responsabile amministrativo, scrive il CorriereSera.“Due i bilanci sotto inchiesta, quelli del ‘19-‘20 e del ‘20-‘21, compresivicosiddetta «manovra stipendi», che aveva portato la procura torinese ad ascoltare come testimoni anche i giocatorisquadra bianconera.