Sport.quotidiano.net - F1, Hamilton saluta la Mercedes: “Sono emozionato, fiero di tanti successi”. Sainz, ultimo Gp con la Ferrari: “Voglio il titolo costruttori”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Abu Dhabi, 5 dicembre 2024 – “Non credo che finirà in bellezza. Finirà. Ciò che conta è dare il massimo”. Dopo 12 stagioni, Lewisnon si fa illusioni di poterre lacon un successo, ad Abu Dhabi, prima di passare allanel 2025. L'Gran premio dell'anno chiuderà un binomio che ha portato alla scuderia anglo-tedesca otto campionaticonsecutivi, sette titoli piloti (sei dei quali grazie ad) e 120 Gp. Nel frattempo il campione inglese è diventato il pilota di maggior successo di sempre in F1, vincendo sei dei suoi sette mondiali, 84 delle sue 105 vittorie in gara e conquistando 78 delle sue 104 pole. Ma la stagione 2024 perè stata frustrante e lo è diventata ancora di più man mano che si avvicinava alla conclusione, con la crescita del compagno di scuderia George Russell.