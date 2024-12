Dove osano le cicogne | trailer della nuova commedia di Fausto Brizzi

Leggi su Cinefilos.it

lediSvelatoufficiale del filmle, che vede protagonista – per la prima volta al cinema – Angelo Pintus. L’attore comico, arriva in sala con un film scritto da lui stesso, insieme con Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi eche ne firma la regia. Pintus sarà affiancato dagli attori Marta Zoboli, Beatrice Arnera, Andrea Perroni, Tullio Solenghi, Imma Piro e Maria Amelia Monti con la partecipazione di Antonio Catania.La trama dileAngelo (Angelo Pintus) è un maestro elementare. I suoi alunni lo amano perché lo trovano divertentissimo, il preside (Antonio Catania) lo odia perché lo considera un pericolo per l’ordine scolastico. È sposato con Marta (Marta Zoboli) e sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse per un piccolo particolare: la cicogna sta ignorando casa loro! Le hanno provate tutte, ma quel maledetto pennuto non ne vuole proprio saperne di portargli un bebè.