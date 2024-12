Scuolalink.it - Concorso Docenti PNRR 2, esito incontro sindacati MiM: bando entro Natale

Leggi su Scuolalink.it

Il2 è pronto per la pubblicazione delattesa prima di2024. Secondo quanto emerso dall’trae Ministero dell’Istruzione, saranno disponibili complessivamente 19.032 posti, di cui 8.355 per infanzia e primaria e 10.677 per la scuola secondaria. Questi posti includono sia le posizioni comuni che quelle di sostegno, ma i numeri definitivi sono ancora soggetti a conferma. Novità sul2 Ilintroduce nuove regole che potrebbero influire sulla selezione dei candidati: Domande20 giorni: il termine per presentare la candidatura sarà ristretto a soli 20 giorni dalla pubblicazione del. Punteggio minimo di 70/100: solo chi raggiunge questo punteggio potrà superare la prova scritta. Numero di candidati ammessi limitato: per ogni regione e classe di, saranno ammessi alla fase successiva un massimo di tre candidati per posto disponibile.