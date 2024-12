Anteprima24.it - Comune fuori dal pre-dissesto: sì anche dalla Corte dei Conti

Tempo di lettura: 2 minutiIldi Avellino è definitivamentedallo stato di pre-finanziario, quindi le casse comunali sono sane e non presentano più passività, almeno regresse, sempre nelle more del rispetto del piano approvato con il Governo.Il responso definitivodeiche si è riunita in adunanza pubblica questa mattina per esprimersi sulla “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deldi Avellino ai sensi dell’art. 243 quater TUEL”, avviata nel 2019 dall’allora terna commissariale guidata dal Prefetto Giuseppe Priolo, poi approvata in uno dei primissimi Consigli comunali del sindaco Gianluca Festa e seguita passo passo dall’allora assessore al bilancio Enzo Cuzzola e dal dirigente alle finanze di Palazzo di città, il ragioniere capo Gianluigi Marotta.