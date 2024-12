Oasport.it - Claudia Mancinelli: “Continuerò con Sofia Raffaeli. In gara sono seria? Serve tanta attenzione…”

Leggi su Oasport.it

ha guidatoalle Olimpiadi di Parigi 2024, contribuendo alla conquista della medaglia di bronzo nel concorso generale individuale da parte della giovane fuoriclasse marchigiana. L’allenatrice ha preso in corsa il posto di guida tecnica del ribattezzato Vulcano di Chiaravalle lasciato libero da Julieta Cantaluppi e si è fatta apprezzare ai Giochi per il suo grande carisma e per la giusta cattiveria agonistica mostrata quando si è recata dai giudici per presentare un ricorso.è ritornata sulle sensazioni provate durante la rassegna a cinque cerchi in occasione dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “È stata un’emozione grandissima, sicuramente una delle più forti della mia vita,contenta del lavoro fatto dalle ragazze e ora continuiamo“.