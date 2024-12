Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, addio Coppa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Svanisce il sogno deldi proseguire il cammino in. Il match degli ottavi lo vince il Ravenna che vola ai quarti. Ma quanti rammarichi per i fidardensi per i due gol annullati nel secondo tempo, per posizioni di fuorigioco molto dubbie. In un mercoledì piovoso e freddo la squadra di Giuliodori mette sotto pressione i giallorossi definiti alla vigilia una corazzata. Giuliodori opta per un po’ di turn over, come nei precedenti turni di. Miotto al 12’ ci prova con un fendente dalla distanza che esce di poco a lato. Risponde al 16’ Calandrini, ben imbeccato da Guida, che colpisce il palo alla sinistra di Elezaj. E’ il preludio al gol ospite che arriva dopo 4’ con l’incornata di Drapelli. Il Ravenna sfiora il raddoppio al 30’ con Guida su cui Elezaj si supera in tuffo.