Calciomercato Milan: Abraham può restare, tre le alternative

Era Tammyla carta in più che serviva a Paulo Fonseca. La rete e i due assist messi a referto nel 6-1 di martedì contro il Sassuolo hanno confermato le impressioni che già si avevano avute dopo il gol-vittoria sullo Slovan Bratislava in Champions e quello successivo in campionato con il Cagliari: l’attaccante inglese è maturato sia dal punto di vista fisico che, soprattutto, da quello mentale. Lavoro da pivot, ma anche freddezza sotto porta, i due ingredienti fondamentali dell’ex Roma che piace sempre più ai tifosi e al tecnico portoghese, che può contare su un’ottima alternativa a Morata. E la domanda allora sorge spontanea: resterà ao? La risposta, come riportato da.com, può essere affermativa, ma a due condizioni. Altrimenti ildeldovrà riaccendersi anche per trovare un nuovo bomber.