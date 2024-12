Secoloditalia.it - Bullismo, Valditara: “Educhiamo alla cultura del no. Il voto in condotta vuole il bene di chi sbaglia”

“Ho voluto la riforma delinper una scuola che sappia insegnare che cos’è la vera solidarietà, che sappia sanzionare chi, che sappia responsabilizzare chi”. L’ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe, durante l’intervento a un dibattito sulall’istituto Volta di Latina. Il titolare del dicastero ha espresso il proprio dolore per i ragazzi che per colpa delhanno deciso di suicidarsi. “Andrea non c’è più. Leonardo non c’è più. Giorgio non c’è più. E Andrea era quel ragazzo con i pantaloni rosa. C’è una mamma e c’è un padre che non hanno più un figlio. Leonardo, quel ragazzo bullizzato violentemente, prepotentemente, da alcuni suoi compagni di classe”.ha chiesto poi ai genitori di non dare i cellulari “a bambini di 3, di 4, di 5, di 6 anni, a bambini che – ha sottolineato – hanno bisogno delle vostre narrazioni”.