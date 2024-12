Napolipiu.com - Bomba dalla Francia: “Il PSG vuole subito Osimhen, pronto l’assalto a gennaio”

RMC Sport rivela il forte interesse del club parigino per l’attaccante del Napoli. Luis Enrique avrebbe dato il via libera all’operazione.Clamorosa indiscrezionesul futuro di Victor. Secondo quanto rivelato da RMC Sport attraverso l’editorialista Daniel Riolo, il Paris Saint-Germain sarebbea tentareall’attaccante del Napoli già nella finestra di.Il cambio di rotta sarebbe arrivato direttamentepanchina parigina. “Luis Enriquerinforzi”, rivela Riolo, “si rende conto di essersi sbagliato, in particolare su un giocatore che non voleva ad agosto. Se ne sta discutendo abbastanza seriamente”.I margini per una trattativa potrebbero esserci. La scorsa estate il presidente De Laurentiis aveva blindato il pacchetto-Kvaratskhelia chiedendo 220 milioni complessivi.