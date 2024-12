Oasport.it - Badminton, Germania-Italia 5-0 nelle qualificazioni agli Europei a squadre miste

Scattano le2025 adi: alla VOSS Arena di Wipperfürth, sede del Girone 3, nella giornata inaugurale i padroni di casa dellasuperano l’per 5-0, mentre nell’altra sfida del raggruppamento la Norvegia cede all’Irlanda per 2-3.Nel doppio misto Bjarne Geiss e Linda Efler rimontano e battono David Salutt e Martina Corsini per 18-21 21-14 21-14, mentre nel singolare maschile Matthias Kicklitz piega Enrico Baroni con lo score di 21-18 23-21, infine nel singolare femminile Yvonne Li regola Gianna Stiglich con il punteggio di 21-19 21-10.A risultato acquisito, invece, nel doppio maschile Bjarne Geiss e Kenneth Neumann superano in rimonta Fabio Caponio e Giovanni Toti con lo score di 18-21 21-14 21-11, infine nel doppio femminile Leona Michalski e Franziska Volkmann battono Martina Corsini ed Emma Piccinin con il punteggio di 21-10 20-22 21-8.