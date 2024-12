Iltempo.it - Apostolico “segnata particolarmente”. Il giallo sui motivi delle dimissioni

Iolanda, giudice del Tribunale di Catania nota per la sua decisione sui trattenimenti dei migranti sbarcati in Italia, ha scelto di dimettersi dalla magistratura. La notizia, arrivata nella tarda serata di ieri, ha suscitato reazioni immediate, tra cui quella del vicepremier Matteo Salvini, che non ha risparmiato un commento pungente: «Adesso potrà finalmente fare politica». Laera finita al centrocronache lo scorso marzo, quando una sua sentenza aveva annullato la detenzione di due migranti trattenuti in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) a Pozzallo. La misura, adottata in applicazione del cosiddetto "decreto Cutro", prevedeva che i migranti pagassero una garanzia economica di 5.000 euro per evitare il trattenimento. Secondo il giudice, questa condizione era in contrasto con le normative europee e inadatta alle situazioni personali dei richiedenti asilo.