Andy Diaz | Howe fa i pesi in maniera mostruosa Allenandoci insieme faremo grandi cose

ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024, meritandosi il terzo gradino del podio al suo debutto con la maglia azzurra. Dopo aver lasciato Cuba, il talentuoso atleta ha trovato il massimo supporto da parte di Fabrizio Donato, che ha guidato il nuovo pupillo verso la soddisfazione dell’alloro a cinque cerchi e anche di due affermazioni nelle finali di Diamond League. Un talento cristallino che ha strappato proprio al suo maestro il record italiano e che vuole sognare in grande.Il quasi 29enne (spegnerà le candeline il giorno di Natale) non ha fatto mistero di volersi migliorare sensibilmente e di voler puntare al record del mondo, sicuramente il 2025 sarà una stagione molto importante con i Mondiali di Tokyo che rappresenteranno un’occasione importante per fare saltare il banco contro una concorrenza di assoluto spessore guidata dallo spagnolo Jordane dal portoghese Pedro Pichardo, entrambi di origine cubana come il nostro portacolori.