Ilfattoquotidiano.it - Amnesty in un rapporto accusa Israele di genocidio: “Vuol distruggere i palestinesi”. Ma la sezione locale della ong prende le distanze

Un nuovodiInternationaldi “” contro idall’inizioguerra a Gaza. Ma la branca israeliana dell’organizzazione per i diritti umaniledal dossier, sostenendo di non essere stata coinvolta nella ricerca, nel finanziamento o nella stesura. È destinata a provocare roventi polemiche la spaccatura interna alla ong nel giorno in cui vengono lanciate accuse dettagliate nei confronti di Tel Aviv. Per la stesura del suospiega di essersi basata su “dichiarazioni genocide e disumanizzanti del governo israeliano“, immagini in particolare satellitari che documentano la distruzione del territorio e ricerche sul campo con gli abitanti di Gaza tra il 7 ottobre 2023 e luglio 2024. Il risultato di questo lavoro dovrebbe “servire da campanello d’allarme alla comunità internazionale”, auspica l’organizzazione.