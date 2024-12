Tuttivip.it - “A lei piacciono le donne”. Grande Fratello, sulla concorrente vip l’indiscrezione che spiazza tutti

Quest’anno ilsembra nascondere più segreti di quanto ci si potesse aspettare, e uno di questi è diventato il centro di discussioni sia dentro che fuori dalla casa. Tra i misteri che hanno catturato l’attenzione, quello tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes è stato finalmente svelato durante l’ultima puntata del reality. Tuttavia, molti sono convinti che la realtà dietro questa vicenda sia ben diversa da quella raccontata.Intanto, nelle ultime ore, un’altra indiscrezione ha iniziato a circolare, riportata da Deianira Marzano. Secondo l’esperta di gossip, una delle concorrenti attualmente in gara potrebbe nascondere un aspetto importante della sua vita personale. Si tratterebbe di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e da poco arrivata nella casa. Oltre al suo ingresso recente, Zeudi è nota anche per essere stata un flirt di Alfonso D’Apice durante un periodo di pausa nella relazione di quest’ultimo con Federica Petagna, dopo la loro partecipazione a Temptation Island.