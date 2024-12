Biccy.it - Viola Valentino fa sentire il suo brano scartato da Sanremo e la stroncano

Tra i tantissimi esclusi del Festival di2025 c’è anche, che oggi a La Volta Buona ha presentato ilche è statoda Carlo Conti. Il pezzo è dance e ha un testo alla ‘Mon Amour’: “Con te io volevo ballarla sulle tue labbra. C’è uno davanti a me, somiglia tanto a te. Mi lascio andare, lo lascio fare. Tanto domani con te chiariremo, ora lui mi ha preso la mano, forse mi porta lontano. Stai ancora un po’ con lei , non ti scordar di me“.Caterina Balivo ha interpellato il critico musicale Luca Dondoni e ha chiesto: “Questa canzone meritava l’Ariston?“. Dopo qualche istante di silenzio Dondoni è stato schietto e sintetico: “No!”. In studio è calato il gelo.Intanto su Rai 1 ildance didal cattivissimo Carlo Conti (nobody literally moved + stroncatura finale di Dondoni) pic.