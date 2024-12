Movieplayer.it - Torino Film Festival 2024 celebra l'incremento degli spettatori, ma il numero dei film cala

La prima edizione diretta da Giulio Base segna un nettodi pubblico, la percentuale di riempimento delle sale passa dal 53% al 70% con meno titoli in programma. Dopo la fine delsi tirano le somme sulla prima edizione diretta dal regista Giulio Base, un'edizione con menoin programma, ma ricca di star di Hollywood, da Sharon Stone a Matthew Broderick, da Alec Baldwin a Vince Vaughn. Bilancio positivo per l'aumento deltotale delle presenze, che rispetto al 2023 passa da 35.000 a 36.700, con un programma che prevedeva 202 titoli nel 2023 (181 in programma e 21 fuori programma) e 121 nel(non ci sono state masterclass o eventi fuori biglietteria). Il riempimento medio delle sale cresce dal 53% al .