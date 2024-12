Movieplayer.it - The Agency 2: la serie con Michael Fassbender ha ottenuto il rinnovo

Showtime ha annunciato ildella nuovaThe, con star, per la stagione 2. Paramount+ e Showtime hanno annunciato il, per la stagione 2 dellaThe, il progetto televisivo con star l'attore. Lo show ha debuttato in streaming e sul circuito di video on demand americano il 29 novembre, ottenendo 5.1 milioni di spettatori a livello globale. Il successo di TheSecondo le statistiche di Paramount, Theè la nuovatargata Showtime più vista di sempre. Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e presidente e CEO di Showtime & MTV Entertainment Studios, ha dichiarato: "Il successo dellaè la dimostrazione che la nostra nuova offerta .