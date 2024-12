.com - Tananai annuncia il tour Calmocobra Live – Estate 2025, i biglietti

un nuovo, ecco il calendario completo e idiSi è appena concluso il2024 diche nell’ultimo mese è stato protagonista sui palchi dei palasport più importanti d’Italia collezionando innumerevoli sold out, tra pubblico entusiasta e fan di tutte le età con cui l’artista ha condiviso momenti importanti ed emozionanti, cantando insieme i suoi più grandi successi. Il viaggio die del suo ultimo albumnon termina qui e proseguirà anche nel: sioggi, infatti, ilestivo nei festival d’Italia. Isono acquistabili online a partire da oggi 4 dicembre alle ore 18:00.La musicadiproseguirà nei principali festival della stagione estiva a partire dal 19 giugno a Roma in occasione del Rock In Roma, presso l’Ippodromo delle capannelle, l’artista sarà poi a Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla; non mancheranno le tappe a Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale, per terminare poi il 5 settembre nella sua città natale, Milano, al Milano Summer Festival, presso l’ippodromo SNAI di San Siro.