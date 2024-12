Lapresse.it - Schlein, Bonelli e Fratoianni al Cnr occupato a Roma: “Nostro impegno investimenti e stabilizzare precari”

Leggi su Lapresse.it

I segretari del Pd e Avs,sono andati oggi al Cnr, a, da circa una settimana dai lavoratori. Una protesta che nasce dopo il fallito incontro con la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza nel quale si è sostanzialmente chiusa la porta per i circa quattromilache da anni lavorano nel Consiglio nazionale della ricerca. “Siamo qui per sostenere la vostra lotta – ha detto la segretaria del Pd, Elly– ma siamo qui anche per trovare soluzioni che devono essere strutturali. Non è la prima volta che protestate, ci sono norme (riforma Madia) che dal 2017 vengono inapplicate sulla stabilizzazione dei. Tutto questo è un disegno ben preciso da parte del governo, lo stesso disegno che adoperano nella Sanità”. “Quando andremo al governo, e ci andremo – ha aggiunto– unpossiamo prenderlo già da ora: cambiare le priorità di questo Paese.