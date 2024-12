Formiche.net - Santa Barbara a bordo di Nave Vespucci. La festa dei marinai raccontata da Talò

E infine arrivò! Quattro dicembre, Oceano Indiano, dopo tante tappe e eventi istituzionali, oltre 40.000 miglia in tutti gli oceani con l’epico passaggio a Capo Horn che inorgoglisce ognio, oggi adic’è un’atmosfera diversa: è arrivato il giorno di, la patrona della Marina.Unsentita soprattutto quando si è imbarcati e io ho il privilegio di esserlo adellascuola della Marina Militare italiana, il veliero Amerigo. Qui chi èo lo è all’ennesima misura. Unarelativamente piccola accoglie un equipaggio piuttosto numeroso che raddoppia quando ci sono gli allievi dell’Accademia Militare. Adesso loro sono a Livorno per i corsi ma comunque gli spazi sono angusti e la vita aè impegnativa. I sacrifici sono però compensati dall’orgoglio di essere parte di un equipaggio speciale e in giornate come questa si comprende meglio cosa voglia dire essere un equipaggio, una squadra.