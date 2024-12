Roma, etichette inclusive e lotta all'italian sounding nella tavola rotonda "Comunicare il vino"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 dicembre 2024 – Un progetto per non vedenti,e alla contraffazione di prodotti italiani, avvisi sanitari,la qualità ed evidenze scientifiche sul rapporto fra il consumo die alcune patologie.Sono i temi affrontati questa mattina alla Sala Tatarella della Camera dei Deputati durante lail: pericoli, errori ed”, organizzata sui iniziativa dell’onorevole Andrea Di Giuseppe (Fratelli d’Italia), presidente del Comitato Permanente sul Commercio Internazionale in cooperazione con l’agenzia di comunicazione Cenacoli, alla quale hanno partecipato il senatore Gian Marco Centinaio (Lega Salvini Premier), vicepresidente del Senato della Repubblica, l’onorevole Marco Cerreto (Fratelli d’Italia), Commissione Agricoltura della Camera, Livio Buffo, fondatore di oscarwine e Ceo di Cenacoli, il produttore Pietro Monti dell’Azienda Agricola Roccasanta e il professor Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia e statistica medica.