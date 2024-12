Lapresse.it - Ramy Elgaml morto al Corvetto, i funerali a Milano

Sono stati celebrati questa mattina al cimitero milanese di Bruzzano idi, il 19enne di origini egizianeper un incidente mentre viaggiava in sella a uno scooter guidato da un amico durante un inseguimento dei carabinieri. All’ingresso del carro funebre nel cimitero alcune donne in lacrime hanno iniziato dei canti in arabo ma l’imam che celebra la funzione ha subito raccomandato: “Oggi è un giorno importante, siamo in un cimitero. Dobbiamo essere calmi, andiamo al funerale del nostro carissimo, amico, ragazzo e fratelloe dobbiamo dare un immagine realista, importante, straordinaria della nostra comunità, rispettando tutte le norme di questo Paese”. Il discorso è stato pronunciato in arabo e poi tradotto in italiano. Al funerale, insieme a familiari del giovane, hanno partecipato circa 200 persone.