Tuttivip.it - “Qua finisce male”. Grande Fratello, i concorrenti terrorizzati: hanno capito cosa sta per succedere

Mentre si trovava in piscina, Jessica ha abbassato il tono della voce, forse pensando di sfuggire alle telecamere, e ha confidato a Pamela: “Sai che midetto. Alfonso ha detto a Mariavittoria che ha letto tutti gli articoli dove c’era scritto ‘GF Flop’ e gli ascolti.”. La reazione di Pamela non si è fatta attendere, con un “Davvero?” che tradiva sorpresa e incredulità.Jessica ha poi aggiunto che la produzione potrebbe aver reagito a queste critiche, spiegando: “Per questomandato Alfonso e Federica di Temptation e forse anche per questo che nefatti entrare cinque. boom così”. Secondo il suo ragionamento, i nuovi ingressi nella casa sarebbero un tentativo di rilanciare il programma e movimentare le dinamiche tra i.La conversazione, avvenuta apparentemente in modo infor, non è sfuggita agli occhi e alle orecchie del