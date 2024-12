Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione dal barese al Salento Protezione civile, previsioni meteo

Leggi su Noinotizie.it

Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di.Il primo, con validità dalle 14 per dieci ore: fa riferimento a possibilità digiallo per l’intera regione.Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore: si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullacentro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori meridionali; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fontedella