Laprimapagina.it - Perugia. Sul palasport di Pian di Massiano si accende l’insegna Pala BartonEnergy

Leggi su Laprimapagina.it

Barton Energy. Così recita la nuova insegna suldidi. È stato ancora una volta il Gruppo Barton ad aggiudicarsi il bando comunale per il “naming right” dell’imto sportivo. Il relativo accordo è stato presentato azzo dei Priori dall’assessore allo sport Pierluigi Vossi, dal dirigente dell’Unità operativa Imti sportivi e Erp, Paolo Felici, affiancato dal funzionario Giacomo Capone, e da Silvano Bartolini, fondatore e titolare del gruppo insieme al fratello Mauro.“Ringrazio i fratelli Bartolini per avere risposto ancora una volta a un bando che è diventato un’ulteriore fonte di risorse utili a far fronte alle pressanti esigenze di manutenzione con cui quotidianamente siamo alle prese – ha affermato l’assessore Vossi -. È ormai noto che in Italia lo sport sconta una carenza di infrastrutture, circa 131 ogni 100mila abitanti, e che le stesse sono spesso obsolete.