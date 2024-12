Sport.quotidiano.net - Olimpia al Forum per la svolta in Eurolega. Due match di fuoco: stasera la Stella Rossa

Se il “sacrificio“ di attenzione della gara con Tortona in campionato sarà valso la pena lo scoprirà nel giro di 72 ore nelle sfide che l’giocherà a stretto giro di posta nell’arena deldi Assago. Oggi in campo (ore 20.30) contro laBelgrado, venerdì (ore 20.45) contro l’Asvel Villeurbanne. Due sfide alla portata, seppur piene di insidie, ma che possono dare unaalla classifica portando per la prima volta in positivo il record tra vittorie e sconfitte. Innon c’è nulla di scontato, come dimostra il successo ottenuto dall’Armani sul parquet della capolista Fenerbahce venerdì scorso, ma se Milano vuole contare qualcosa nelle zone che contano partite come quelle alle porte le deve portare a casa. I serbi si trovano alla pari in classifica proprio con l’nel gruppo con 6 successi in 12 gare, arrivando dal successo interno contro il Bayern Monaco.